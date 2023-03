Svegliarsi stanchi: 6 consigli per non avere sonno la mattina

Perchè la mattina mi sveglio stanco? La risposta degli esperti

Dormire oltre ad essere un piacere è una grande necessità per il nostro organismo. L’Organizzazione Mondiale della Salute raccomanda di dormire un minimo di sei ore al giorno perché solo così il corpo si rigenera e recupera le energie utili per affrontare una giornata che ci mette a dura prova con tutte le difficoltà che sono in agguato. L’ente sottolinea che l’alimentazione e l’attività fisica sono dei fattori da non sottovalutare e che favoriscono un sonno di qualità.

In questa stagione ci capita spesso di lamentarci al mattino perché ci si sveglia stanchi, spossati, con poca energia. A causa del caldo si fa fatica ad addormentarsi oppure ci si risveglia continuamente in piena notte. Al mattino suona la sveglia e noi malediciamo quel momento perché ci si ritrova con la sensazione di non aver dormito per niente. Sembra come se a letto non ci siamo mai andati. La mancanza di sonno si ripercuote accidentalmente sull’umore. Ci si sente irritati, vulnerabili, con la sensazione di non riuscire a portare nulla a compimento.

I recenti studi sulla mancanza di sonno

I neuroscienziati dimostrano, infatti, che la mancanza di sonno incide sull’ormone del buonumore e bassi livelli di esso provocando stress, ansia, nervosismo, scarsa concentrazione, scarsa memoria. Uno studio curioso intitolato Why night owls are more intelligent, ovvero Perché i sonnambuli sono più intelligenti e condotto dall’Università di Southampton sulle abitudini del sonno dimostra che l'abitudine legata a quando vai a dormire e ti alzi la mattina è in relazione con l'intelligenza. La gente che fa fatica a svegliarsi subito dopo il suono della sveglia risulta più efficiente e crativa. I ricercatori all’interno della suddetta ricerca hanno dimostrato che le persone che andavano a letto dopo le 11 e si alzavano dopo le 8 guadagnavano più soldi e godevano di uno stile di vita migliore.

Stanchezza appena svegli: 6 rimedi

Per iniziare la giornata con la giusta carica ed energia ecco i nostri 6 semplici e utili consigli:

1) Rivedere l’alimentazione​

Privilegiate una dieta ricca di magnesio e ferro mangiando noci, pesce, verdure e frutta. Non dimenticate di bere anche tanta acqua. Non saltate la colazione perché è l’occasione per l’organismo per riattivare il metabolismo. Mai accontentarsi di un solo caffè perché a metà mattinata il corpo andrà in riserva di energia e ciò provocherà un aumento del livello dell’ormone dello stress che attivandosi provocherà mal di testa e irritabilità.

2) Evitare abbuffate serali

La digestione è un processo molto lento che richiede tempo. Cenare molto soprattutto prima di andare a letto non concilia per niente il sonno e ci fa sentite fastidiosi e appesantiti.

Consumare cibi poco adeguati prima di andare a dormire non solo influisce sulla qualità del sonno, ma comporta anche la comparsa di fastidiosi sintomi come stanchezza e cerchio alla testa il giorno successivo.

3) Non esagerare col caffè

L’apporto di caffeina nel nostro corpo deve essere moderato. Bere caffè dopo le 14 influisce sulla qualità del sonno. Non osare oltre i tre caffè al giorno. Infatti, secondo numerose ricerche scientifiche, il consumo di caffeina contribuisce a prolungare il tempo di addormentamento, riducendo quindi il numero totale delle ore di sonno. Questo alcaloide può provocare anche numerosi risvegli nel corso della notte, derivanti dalla stimolazione dei centri cerebrali della veglia.

4) Non utilizzare dispositivi elettronici prima di andare a letto

Usare il pc e lo smarthphone prima di addormentarsi stimola l’attività cerebrale. La luce emanata dai display degli smarthphone e dei tablet altera la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo di sonno e veglia.

L'uso continuato fino a tarda notte di computer e cellulari aumenta il rischio di stress, problemi nel dormire e sintomi depressivi. Ma giocare d'anticipo è semplice, basta fare pause al pc e spegnere il cellulare durante il sonno.

5) Addormentarsi alla stessa ora

Bisogna seguire una routine perché il corpo necessita di regolarità e costanza. Andare a dormire sempre alla stessa ora permette di riscontrare diversi benefici durante la giornata, ad esempio maggior energia e concentrazione. Con una buona routine si può notare anche una minore frequenza ad ammalarsi.

Inoltre, andare a dormire sempre alla stessa ora è un comportamento che aiuta il ritmo circadiano e regola altre funzioni dell’organismo, come appetito e digestione.

6) Fare attività fisica

Dedicarsi ad uno sport o semplicemente fare passeggiate all’aria aperta mantiene i livelli ormonali e fa sentire affaticati. Il mancato esercizio fisico può compromettere anche l’umore e la difficoltà a rilassarsi quando si va a letto.

Infatti, così come il sonno ha un effetto positivo sulle prestazioni sportive, anche lo sport è importante per il riposo notturno. Lo sport è uno degli strumenti più efficaci per abbattere lo stress, svuotare la mente e stancare il corpo. Tutto questo può aiutare a sentirsi esausti la sera e ad andare a letto soddisfatti.

