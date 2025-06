Le 5 regole di Coco Chanel valide a ogni età, anche per le donne over che vogliono sentirsi sempre eleganti

Genio indiscusso del mondo della moda, Coco Chanel ha riscritto i codici della raffinatezza e dell'eleganza. Dal tubino nero al tailleur, i cavalli di battaglia del suo guardaroba hanno altresì contribuito a tracciare un nuovo profilo delle donne della sua epoca e di quelle a venire. Donne, queste, che adottando la "praticità" quotidiana del vestire hanno potuto affermare bellezza, fierezza e autenticità. Mai come oggi le sue regole di stile sono attuali e trasversali. Scopriamole insieme.

Chi è Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, in arte Coco, nacque a Saumur nel 1883 in una famiglia di venditori ambulanti. La sua infanzia fu caratterizzata da povertà e sofferenza. Rimasta orfana di madre e dopo l'abbandono del padre, venne affidata ad un orfanotrofio gestito dalle suore del Sacro Cuore. Proprio in quest'ambiente furono gettati i semi della sua futura creatività. Ella, infatti, qui imparò i rudimenti dell'arte sartoriale che poi si tradussero in una certa predilezione per lo stile semplice e quasi monacale.

All'età di 18 anni Coco Chanel iniziò a lavorare come sarta presso la Maison Grampayre e, sempre nello stesso periodo conobbe il facoltoso ufficiale di cavalleria Etienne de Balsan, suo primo compagno e finanziatore che contribuì alla nascita della maison. La carriera di Gabrielle prese l'avvio con la realizzazione di cappelli sobri realizzati in paglia e con piccoli nastri in raso, per poi proseguire con l'apertura nel 1913 del suo negozio a tema.

Da lì la strada fu tutta in discesa. Nel 1916 vide la luce il suo salone di alta moda a Biarritz e nel 1920 si aprirono le porte del celebre atelier di Rue Cambon, 31 a Parigi. Nel 1921 la stilista si apprestò alla profumeria, passione questa che culminerà nel 1923 con la realizzazione della fragranza "Chanel n°5". Dopo una lunghissima carriera, Coco morì nel 1971 all'età di 87 anni in una stanza del parigino Hotel Ritz.

Le regole di stile di Coco Chanel

Il concetto di eleganza per Coco Chanel si può riassumere in una parola: essenzialità. Via il superfluo e tutto ciò che costringe il corpo con rigidità e opulenza di cattivo gusto. Lo stile, secondo Gabrielle, non significa apparire ma essere. E, attraverso la semplicità mai banale delle sue creazioni, le donne possono affermare sé stesse ed esprimere la propria forza. Sono cinque le regole della stilista che bisognerebbe seguire per vestirsi bene a qualsiasi età:

Dare risalto ai colori indossandoli a contrasto Tacchi bassi sempre Mai rinunciare agli accessori Giocare con i volumi Non dimenticare una goccia di profumo.

1. Dare risalto ai colori indossandoli a contrasto

Benché siano quattro i colori principali della maison (nero, oro, rosso, beige), Coco Chanel proponeva anche abiti dalle tinte insolite come rosa, verde smeraldo e blu scuro. Persino i toni pastello erano spesso presenti nelle sue collezioni. Per far risaltare al meglio i capi d'abbigliamento, la stilista consigliava di indossare i colori a contrasto.

Ad esempio, una camicia bianca è valorizzata meglio da un pantalone nero. Allo stesso modo l'oro e l'argento possono "incontrarsi" ed esaltarsi a vincenda in un look. L'importante è non sfoggiare più di due o tre sfumature cromatiche contemporaneamente.

2. Tacchi bassi sempre

Il tacco è imprescindibile se si vuole essere eleganti, a patto però che sia basso e leggermente squadrato. Ideale per il giorno e per la sera, questa tipologia è pratica e raffinata al tempo stesso. Non solo, infatti, dona un twist a qualsiasi cosa si indossi, ma consente anche di camminare con disinvoltura e non di barcollare come quando si indossano scarpe con tacco a spillo.

3. Mai rinunciare agli accessori

È vero che per Gabrielle la semplicità è l'essenza della raffinatezza, ma gli accessori, se ben dosati, sono in grado di donare personalità al proprio stile. Tra questi il protagonista è senza dubbio il gioiello, in particolar modo la collana di perle. Mai dimenticare, per chi lo desidera, il cappello. Anche i modelli più estrosi, però, devono essere sempre in sintonia con il look completo. E ancora la cintura per segnare il punto vita e la borsa. Quest'ultima, con la classica catena, è veramente elegante se coniuga bellezza e praticità.

4. Giocare con i volumi

Potrà sembrare strano, ma una regola essenziale del vestirsi bene a qualsiasi età contempla l'accostamento di tessuti di consistenze differenti per creare un sapiente gioco di volumi che valorizza la figura. Le gonne in tulle, quindi, sono abbinate a giacche in ecopelle. I jeans oversize vengono valorizzati se indossati con top o magliette aderenti. Ciò che conta è non eccedere. Perdere di vista l'equilibrio è molto più semplice di quanto si possa credere.

5. Non dimenticare una goccia di profumo

La fragranza perfetta sa esprimere la personalità di chi la indossa ed è un completamento imprescindibile del look.

Mai scegliere il profumo che va di moda in quel momento ma che non parla alla e della propria essenza. Le note odorose devono essere discrete, sussurrate e in nessun caso invadenti. Poche gocce. Questa è la giusta dose della raffinatezza.

