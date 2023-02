Over, le verdure invernali più adatte per la salute

Alimentazione corretta quale fonte di benessere quotidiano, in particolare in inverno quando il cibo si trasforma in un'importante fonte energetica e di nutrimento. Le verdure di stagione, in particolare, forniscono una dose adeguata di sali minerali, vitamine antiossidanti per un'azione di contrasto contro il freddo e i malanni. I senior, in particolare, devono poter fare affidamento su un menu equilibrato e ben bilanciato.

Un supporto importante anche per l'ultima parte della stagione invernale, ancora sottoposta all'insidia data dai virus e dalle influenze di fine inverno. Con la possibilità di realizzare ricette corroboranti, stuzzicanti, facilmente assimilabili e in grado di confortare corpo e umore. E allora scopriamo quali sono le verdure stagionali più indicate per il benessere dei senior e qualche soluzione creativa per prepararle facilmente.

Le più indicate per gli over

Un'alimentazione corretta e bilanciata è un'alleata importante per il benessere dell'organismo, perché garantisce il giusto nutrimento mantenendo attive le funzionalità più importanti. In particolare in inverno, quando il freddo e i malanni insidiano la salute personale, riducendone l'energia e la forza quotidiana. Due elementi indispensabili per affrontare le incombenze giornaliere, specialmente per i senior più attivi e alle prese con una routine fitta di appuntamenti e impegni. Gli alimenti stagionali svolgono sempre un ruolo di grande supporto e di contrasto contro i malanni invernali, in particolare le verdure. Utilissime per una valida depurazione, per migliorare le funzionalità degli organi quali cuore, reni, fegato e agevolare un buon transito intestinale. Scopriamo quelle che non possono mancare in tavola.

Cavoli , cavolo cappuccio, cavolo nero, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccoli, verza contengono molto ferro , vitamine quali C, B1, B2 e svolgono un'azione antiossidante e sfiammante. Sono antidepressivi, proteggono il cuore e la circolazione e hanno un ruolo antitumorale

, cavolo cappuccio, cavolo nero, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccoli, verza contengono molto , vitamine quali C, B1, B2 e svolgono un'azione antiossidante e sfiammante. Sono antidepressivi, proteggono il cuore e la circolazione e hanno un ruolo Verdure a radice come la carnosa rapa ricca di vitamine A e C, sali minerali e dall'azione antiossidante, seguita da carota, ravanello, barbabietola, pastinaca ricca di vitamine C e B, topinambur ipocalorico e perfetto per contrastare il colesterolo e adatto a chi soffre di diabete, e patata fonte di vitamiane C, B, sali minerali e dall'alto potere saziante

come la carnosa rapa ricca di vitamine A e C, sali minerali e dall'azione antiossidante, seguita da carota, ravanello, barbabietola, pastinaca ricca di vitamine C e B, topinambur ipocalorico e perfetto per contrastare il colesterolo e adatto a chi soffre di diabete, e patata fonte di vitamiane C, B, sali minerali e dall'alto potere saziante Zucca protegge il cuore, è ricca di antiossidanti e irrubostisce il sistema immunitario. Porro , finocchio, cime di rapa, cardo in difesa della depurazione del fegato e dell'intestino, ricco di sali minerali e di fibre, carciofo, radicchio che abbassa il colesterolo, generoso di potassio e vitamine C, K e del gruppo B, depura l'organismo;

protegge il cuore, è ricca di antiossidanti e irrubostisce il sistema immunitario. , finocchio, cime di rapa, cardo in difesa della depurazione del fegato e dell'intestino, ricco di sali minerali e di fibre, carciofo, che abbassa il colesterolo, generoso di potassio e vitamine C, K e del gruppo B, depura l'organismo; Verdure a foglia verde come spinaci, lattuga, sedano, catalogna, coste, erbette sono veri alleati della salute dell'organismo perché sono un'importante fonte di potassio ma poveri di sodio e donano un buon apporto di calcio, magnesio, folati, polifenoli e fibre. Prevengono anche l'ipertensione arteriosa e depurando l'organismo.

Verdure invernali, qualche proposta salutare

Per un buon regime alimentare quotidiano è importante chiedere supporto al medico o al nutrizionista di fiducia, che potranno offrire le migliori combinazioni in base alle singole esigenze. In particolare se sono presenti patologie, allergie o vi è l'assunzione di alcuni medicinali. Le verdure stagionali invernali è importante acquistarle a chilometro zero così da ridurre anche l'impatto sull'ambiente, avvalendosi al contempo di prodotti sani ricchi di nutrimento e proprietà. Per quanto riguarda la preparazione delle stesse ci si può avvalere della creatività personale realizzando tante zuppe o vellutate saporite, ad esempio alla zucca e porri, oppure con barbabietola, topinambur e carote.

Senza dimenticare il cavolo nero che può arricchire minestroni, zuppe o trasformarsi in contorno prelibato. I cavoli e i cavolfiori si possono sbollentare e ripassare in padella con aglio e un pizzico di aromi e spezie. Ma possono anche essere ingredienti per torte salate. Le verdure a foglia verde si possono consumare fresche o cotte come gli spinaci, i cardi, le coste, i carciofi. Le erbette, super economiche, si possono far saltare in padella con un pomodorino, aglio e un pizzico di sale. Le verdure invernali possono trasformarsi in purea, sugo, mini tortini, antipasti, insalate, minestre, carpacci o in un goloso ripieno per paste fresche fatte in casa, o polpettoni vegetariani.