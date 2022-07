Tre torte fredde (senza cottura) per stupire i nipoti

Durante l'estate, specie nelle giornate più torride, la voglia di cimentarsi ai fornelli è decisamente poca. Ma come soddisfare quell'insaziabile languorino di dolce senza dover ricorrere all'utilizzo del forno? Un buon compromesso sono sicuramente le torte senza cottura: si realizzano agevolmente e non richiedono particolari abilità manuali. Ecco, allora, tre ricette semplici che faranno la felicità di grandi e piccini.

Torta gelo all'anguria

Il gelo all'anguria è un dessert fresco e gustoso. Si prepara con la polpa di un'anguria matura e pochissimi, altri ingredienti. Perfetto per un pranzo con i nipoti, può essere consumato anche per merenda o, in alternativa, a colazione.

Per realizzare questo dolce, occorre munirsi di un mixer e uno stampo da plumcake oppure, nella versione monoporzione, di piccole formine in silicone (all'incirca quattro). Circa gli ingredienti, invece, servono:

750 grammi di anguria (contando solo la polpa);

50 grammi di zucchero semolato (va bene sia quello bianco che di canna);

40 grammi di amido di mais.

Per prima cosa occorre estrarre la polpa dal guscio dell'anguria, tagliarla in modo grossolano e poi frullarla. Dopodiché bisogna filtrare il succo con un colino in modo da eliminare eventuali filamenti o grumi. Quindi si procede versando il liquido in un pentolino con anche l'amido di mais e lo zucchero.

Quando il composto comincia ad addensarsi – occhio a mescolarlo con delicatezza e sempre nello stesso verso – è il momento di spegnere i fuochi. Una volta intiepidito, si potrà versare il liquido all'interno dello stampo da plumcake (oppure nelle formine) e lasciare che si rapprenda in frigorifero, per almeno 2/3 ore, prima di consumarlo.

Torta ganache al cioccolato

La torta ganache al cioccolato è un dolce di facilissima esecuzione e si può preparare con largo anticipo. Si tratta di un dolce adatto a tutti poiché non prevede l'utilizzo di una base (biscotti, pan di spagna o frolla) e gli alimenti elencati sono sostituibili con equivalenti di derivazione vegetale.

Per realizzare questo dessert basta munirsi di un pentolino, carta forno e una tortiera a fondo estraibile (più o meno del diametro di 20 cm). Quanto alla lista degli ingredienti occorrono:

210 ml di panna da montare (non zuccherata);

150 grammi di cioccolato al latte;

150 grammi di cioccolato fondente;

cacao in polvere per decorare.

Anzitutto bisogna versare la panna nel pentolino e riscaldarla per qualche minuto a fiamma moderata. Nell'attesa che il liquido sfiori il bollore, si può spezzettare il cioccolato (manualmente o anche con un coltello) in modo da accorciare i tempi della preparazione.

Quando la panna comincia a sobbollire è il momento di aggiungere il cioccolato (a fornelli spenti). Dopodiché occorre mescolare il composto con una spatola fino ad ottenere un amalgama liscia e omogenea.

Una volta che la ganache si è intiepidita, la si può versare nella tortiera e lasciarla rassodare in frigorifero per una notte. Al mattino seguente, basterà estrarre il dolce dallo stampo e spolverare la superficie con una manciata abbondante di cacao amaro. Questo dessert è perfetto da servire con una pallina di gelato alla vaniglia.

Cheesecake alle pesche (senza cottura)

Tra le torte fredde non poteva mancare all'appello la cheesecake alle pesche. Ideale per un pranzo con gli amici o in famiglia, è il dolce che mette tutti d'accordo: grandi e piccini. Per realizzarla occorrono pochissimi utensili: un frullatore e uno stampo a cerniera.

Gli ingredienti per realizzarla sono i seguenti:

160 grammi di biscotti secchi (tipo digestive);

70 grammi di burro fuso;

250 di formaggio spalmabile;

60 grammi di zucchero a velo;

125 grammi di panna da montare (non zuccherata);

essenza di vaniglia;

2 pesche mature.

Per la preparazione bisogna cominciare dalla base, ovvero, frullando i biscotti nel mixer. Una volta che saranno ridotti in graniglia, si aggiunge il burro fuso (basta scioglierlo a bagnomaria o passarlo al microonde per qualche secondo). Dunque si procede versando il composto nello stampo foderato con carta forno e compattandolo in modo uniforme con il dorso di un cucchiaio. La base dovrà riposare in frigo per circa mezz'ora.

A parte si prepara la crema: basta inserire all'interno di una ciotola capiente gli ingredienti restanti – la panna, il formaggio spalmabile, l'essenza di vaniglia e lo zucchero a velo – e frullare fino ad ottenere un'amalgama omogenea e liscia.

Dopo aver estratto dal frigo la base della cheesecake, bisogna versare la crema al formaggio all'interno dello stampo avendo cura di livellare bene i bordi. Completata questa operazione, occorre far rassodare nuovamente la torta in frigo per almeno una notte. Al mattino successivo si potrà procedere con la decorazione, disponendo a raggiera le pesche precedentemente lavate e affettate con anche una fragola per creare un contrasto cromatico. Et voilà, torta pronta per essere servita.