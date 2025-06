Come idratare la pelle d'estate: le creme da evitare e quelle che invece la rendono fresca

Caldo, afa, sole, sudore e molto altro, prendersi cura della pelle in estate è una necessità fondamentale per preservare benessere e freschezza. L'eccessiva esposizione ai raggi del sole, poi, ne favorisce un rapido invecchiamento e una veloce disidratazione. In particolare se non è protetta correttamente da creme e gel specifici.

Per mantenerla fresca, tonica e luminosa ci si deve affidare a creme super idratanti, ma al contempo leggere e morbide. Evitando quelle troppo oleose e coprenti, responsabili di un appesantimento cutaneo. Vediamo quali sono i prodotti da utilizzare e quelli da evitare, partendo sempre da una valida skincare depurativa.

Preparare la pelle a una valida idratazione, la routine più efficace

Preparare la pelle, prima dell'applicazione della crema idratante, è la via migliore per agevolare un valido assorbimento. Basta attuare una semplice skincare composta da pochi e semplici passaggi, un mini percorso di benessere casalingo da trasformare in una piacevole routine. Si parte sempre dalla detersione grazie all'impiego di prodotti naturali, seguita da una esfoliazione leggera con uno scrub naturale, da effettuare due volte la settimana. Un classico è quello composto da miele e zucchero, oppure da sale e succo di limone o ancora da miele, olio d'oliva e zucchero. Si pulisce nuovamente con acqua fresca, per poi tamponare il viso con un asciugamano pulito.

Si prosegue applicando una maschera naturale, anche in tessuto, per decongestionare e rilassare la pelle. Infine si applica il contorno occhi, scegliendolo tra i prodotti in commercio e magari di origine naturale, oppure realizzandolo personalmente. Un classico è l'impacco creato grazie all'infuso di camomilla, oppure si può massaggiare la parte con olio di cocco e olio d'oliva, fino ad applicare le fette di cetriolo, vero detox naturale. Dopo aver ripulito con acqua fresca e asciugato si passa alla vera protagonista: la crema idratante.

Tutte le creme idratanti da utilizzare per una cura naturale

In commercio sono presenti innumerevoli creme idratanti, composte da ingredienti e combinazioni sempre interessanti e funzionali. Per assecondare le necessità della pelle è bene scegliere prodotti naturali dalla consistenza fluida ma leggera, anti-lucido e che si assorbano rapidamente. Che sia crema, gel o lozione ciò che conta è che il risultato finale sia una pelle morbida, tonica, setosa e ben idratata. Di seguito qualche proposta valida per idratare la pelle alla perfezione:

vitamina E , perfetta per ogni tipologia di cute è una crema dalla valida azione antiossidante, che contrasta lo stress ossidativo. Nutre, idrata, rende la pelle più levigata ed elastica e attiva un'azione riparatrice;

, perfetta per ogni tipologia di cute è una crema dalla valida azione antiossidante, che contrasta lo stress ossidativo. Nutre, idrata, rende la pelle più levigata ed elastica e attiva un'azione riparatrice; estratto di melograno , aiuta a rivitalizzare la pelle, la nutre e vanta proprietà emollienti e antiossidanti ;

, aiuta a rivitalizzare la pelle, la nutre e vanta proprietà emollienti e ; aloe vera , adatta a ogni tipo di pelle solitamente è disponibile in versione gel. Aiuta a idratare la cute, lenisce, cicatrizza e cura le scottature;

, adatta a ogni tipo di pelle solitamente è disponibile in versione gel. Aiuta a idratare la cute, lenisce, cicatrizza e cura le scottature; acido ialuronico , è una molecola idratante e combinata con le creme idratanti ne aumenta le prestazioni, favorendo l'elasticità cutanea. È un attivo che riesce a trattenere l'umidità legando a sé l'acqua, rimpolpando e riempiendo la pelle;

, è una molecola idratante e combinata con le creme idratanti ne aumenta le prestazioni, favorendo l'elasticità cutanea. È un attivo che riesce a trattenere l'umidità legando a sé l'acqua, rimpolpando e riempiendo la pelle; mallo di noce , è spesso presente in forma di olio idratante, contiene acido ellagico utile contro lo stress ossidativo e i danni prodotti dalle radiazioni UV. È ricco di vitamina C, per questo vanta proprietà emollienti e idratanti;

, è spesso presente in forma di olio idratante, contiene acido ellagico utile contro lo stress ossidativo e i danni prodotti dalle radiazioni UV. È ricco di vitamina C, per questo vanta proprietà emollienti e idratanti; ceramidi , sono sono dei lipidi (grassi) che offrono un'azione anti-age, compattano la cute attraverso uno strato protettivo che ne impedisce la perdita di acqua;

, sono sono dei lipidi (grassi) che offrono un'azione anti-age, compattano la cute attraverso uno strato protettivo che ne impedisce la perdita di acqua; vitamina B5 , è idrosolubile per questo trattiene l'acqua, mantenendo la pelle idratata e prevenendo la secchezza, ne favorisce la rigenerazione e aiuta ad alleviare le irritazioni;

, è idrosolubile per questo trattiene l'acqua, mantenendo la pelle idratata e prevenendo la secchezza, ne favorisce la rigenerazione e aiuta ad alleviare le irritazioni; vitamina C , contrasta l'invecchiamento precoce grazie al suo potere antiossidante proteggendo anche il collagene, così da conservarne la tonicità e l'elasticità;

, contrasta l'invecchiamento precoce grazie al suo potere antiossidante proteggendo anche il collagene, così da conservarne la tonicità e l'elasticità; malva , contrasta l'azione del tempo e riduce la perdita cutanea d'acqua;

, contrasta l'azione del tempo e riduce la perdita cutanea d'acqua; cetriolo, dona sollievo alla cute arrossata, idrata e rinfresca.

Tutte le creme da evitare per non appesantire la pelle

Per non appesantire la pelle è necessario evitare l'applicazione di alcuni prodotti e creme, considerati troppo ricchi e oleosi. Senza dimenticare tutte quelle creme che, solitamente, vengono impiegate durante le stagioni più fredde, perché potrebbero rendere la cute più sensibile durante l’esposizione ai raggi del sole. Di seguito le creme che è meglio evitare in estate:

retinolo , è un derivato della vitamina A ed è in grado di aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV, questo la espone di più alle scottature, macchie solari e rughe.

, è un derivato della vitamina A ed è in grado di aumentare la sensibilità della pelle ai raggi UV, questo la espone di più alle scottature, macchie solari e rughe. acidi esfolianti , l'acido salicilico, l'acido mandelico, PHA, acido glicolico sono molto validi ma ne va ridotto o sospeso l'impiego in estate, perché possono aumentare la sensibilità della pelle all'esposizione solare;

, l'acido salicilico, l'acido mandelico, PHA, acido glicolico sono molto validi ma ne va ridotto o sospeso l'impiego in estate, perché possono aumentare la sensibilità della pelle all'esposizione solare; cosmetici ricchi di oli essenziali , ad esempio quelli contenenti agrumi quali limone, arancia, bergamotto, possono rendere la pelle più sensibile e delicata alla luce solare;

, ad esempio quelli contenenti agrumi quali limone, arancia, bergamotto, possono rendere la pelle più sensibile e delicata alla luce solare; cosmetici con alte quantità di alcol, che posso rendere la cute più secca e ruvida.

Come abbiamo visto la pelle, anche d'estate e principalmente in questa stagione, richiede cura e attenzione e tanta idratazione. Basta privilegiare una buona skincare abbinata a una valida crema, che sia nutriente e idratante.

Senza dimenticare la, da stendere sul viso quando si esce di casa, scegliendo la numerazione più adatta a seconda della propria tipologia di cute. Così da proteggerla dai raggi del sole, preservandone la freschezza e la tonicità, prevenendo la formazione delle rughe

