L'estate "porta male" e le coppie scoppiano. Dopo la Leotta anche Tina Cipollari, Fabio Volo e Giulia Cavaglià sono in crisi

Tra triangoli amorosi, pancioni, nuovi flirt e coppie vip che scoppiano, l'estate dei gossip non è mai stata così calda. Tutta colpa della quarantena che se da una parte ha scatenato nuovi sentimenti e desideri (di bebè), dall'altra ha messo a dura prova equilibri e legami. Così ecco arrivare alla spicciolata annunci (veri o presunti) di nuove coppie famose in crisi: da Diletta Leotta a Tina Cipollari, da Fabio Volo a Giulia Cavaglia l'elenco si allunga ora dopo ora.

La miccia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A innescare la lunga reazione a catena di rotture è stata la coppia più chiacchierata dell'estate Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Il loro ritorno di fiamma - avvenuto a un passo dal divorzio ufficiale - aveva fatto sperare i più romantici ma il loro addio (con presunto tradimento) sembra essersi portato dietro non pochi strascichi. Se la crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi prosegue tra conferme e smentite (tra foto insieme e foto da separati), sembra invece ufficiale l'addio tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. La prorompente conduttrice è stata pizzicata da Chi insieme a Zlatan Ibrahimovich all'uscita da un locale e - complice le vacanze da separati del pugile e della Leotta - i pettegolezzi si sono moltiplicati.

Matrimonio al capolinea anche per Fabio Volo e Johanna Maggy. Lo scrittore e conduttore, dopo settimane di rumor, avrebbe detto addio alla moglie dopo nove anni di matrimonio e due figli, come riporta Chi. Lei sarebbe pronta a trasferirsi alle Baleari dove lavora come insegnante di yoga e il conduttore sarebbe pronto a fare la spola tra l'Italia e la Spagna per vedere i suoi figli. Carte del divorzio pronte anche per Gianluca Grignani e la compagna Francesca d'Olio e l'attrice Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani. La coppia aveva ufficializzato l'addio sui social qualche settimana fa e la bella attrice si è già consolata con l'imprenditore Giovanni Naldi, con il quale è stata paparazzata a Mykonos tra baci appassionati e dolci carezze.

La lunga scia di addii a Uomini e Donne

In crisi sembra essere un'intera generazione di coppie uscite dalla popolare trasmissione di Maria De Filippi. Dopo il divorzio (annunciato pochi giorni fa) tra Tara Gabrielletto e Cristian Galella, coppia storica del dating show, oggi tre nuove coppie legate al programma sarebbero in profonda crisi. La prima, quella più certa, vede protagonisti Gemma Galgani e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, in arte Sirius. Lui, stuzzicato dai fan, ha fatto sapere di aver invitato più volte la dama torinese in Versilia, dove abita, ma di aver ricevuto solo rifiuti, alimentando le notizie circolate sul loro allontanamento.

Aria di crisi anche per la veterana opinionista Tina Cipollari, che avrebbe lasciato il ristoratore fiorentino Vincenzo. A lanciare l'indiscrezione è Di Più Tv che parla di una crisi annunciata da tempo e di una relazione ormai al capolinea. Tutta colpa della distanza: lei vive e lavora a Roma, lui a Firenze e si sa i rapporti a distanza non sono mai una buona opzione. Sarebbero ai ferri corti anche l'ex tronista Giulia Cavaglia e Francesco Sole. Della coppia si diceva fosse ad un passo dalla partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island (al via a settembre e condotta dalla Marcuzzi), ma pare che i due non si seguano più sui social e che si siano presi una pausa di riflessione.

Scoppiano le coppie anche a Hollywood

Anche oltre oceano non se la passano meglio. L'annuncio (o delirio) più fresco riguarda Kanye West e Kim Kardashian. Il rapper e candidato alle presidenziali ha fatto sapere - attraverso alcuni strani tweet social - di aver provato a separarsi dalla Kardashian in passato e oggi gli avvocati sarebbero già a lavoro per procedere al divorzio ufficiale. Anche George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero ad un passo dall'addio. L'attore è stato paparazzato, da solo con i gemelli, in Puglia, per molti un segnale inequivocabile sul triste epilogo del suo matrimonio. L'ultima indiscrezione sui divorzi d'oro riguarda, infine, una coppia reale. I beninformati (e i bookmakers) scommettono, infatti, che a breve ci sarà l'annuncio della separazione tra il principe Harry e Meghan Markle.