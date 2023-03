I 5 momenti peggiori visti durante questa edizione di Belve

La quarta stagione di Belve è giunta al termine ma se c'è una cosa che i telespettatori non dimenticheranno sono i momenti peggiori andati in onda. Dagli scivoloni culturali di Rocco Casalino alla reticenza di Heather Parisi a rispondere alle domande della Fagnani, fino alle criptiche parole di Anna Oxa. Momenti trash e poco edificanti che hanno costellato l'ultima edizione del programma di Rai Due, che quest'anno si è guadagnato la prima serata ma non è stato premiato dall'auditel.

Rocco Casalino, la gaffe su Baudelaire

L'intervista di Rocco Casalino, andata in onda nelle prime puntate di stagione, è stata uno dei momenti peggiori di Belve 2023. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ha raccontato della difficile infanzia e, già nel rispondere, si era fatto cogliere in fallo sui congiuntivi. Ma è parlando della letteratura straniera che è scivolato nella gaffe più clamorosa. " Baudelaire è uno dei miei scrittori preferiti. Una sua opera? Madame Bovary ", aveva risposto l'ex gieffino, scatenando la reazione ironica della Fagnani: " Ma come 'Madame Bovary'? Guardi, sta peggiorando la sua situazione. Io farei finta di niente" . La conduttrice ha glissato sul vero autore dell'opera (Gustave Flaubert) ma il video della gaffe di Casalino è diventato virale sui social, unico indelebile ricordo della sua ospitata a Belve.

Wanda Nara, modello per tutte le donne

È stata Wanda Nara ad aprire la nuova stagione di Belve e il pubblico ancora ricorda una delle dichiarazioni rilasciate dall'argentina durante l'intervista. Parlando dei social e della sua popolarità, la moglie di Mauro Icardi (che era nel backstage per testimoniare la reunion) ha detto di sentirsi una "role model", cioè un modello, un esempio da seguire per gli altri. " Sono più amata che odiata, soprattutto dalle donne", ha affermato Wanda Nara, la quale ha proseguito auto celebrandosi: " Sono un modello per tutte le donne. Vedono in me ciò che vogliono essere ". Una dichiarazione che ha scatenato le critiche soprattutto da parte dei suoi follower.

Anna Oxa, le risposte criptiche

Francesca Fagnani l'ha definita una " intervista impossibile" per quei "ragionamenti un po' diversi " e in effetti la puntata dedicata a Anna Oxa diversa lo è stata davvero. In più di una occasione il pubblico ha fatto fatica a capire le risposte date dalla cantante alle domande fatte dalla conduttrice. Parole da interpretare, frasi criptiche e risposte evasive anche e soprattutto sul suo ultimo festival di Sanremo dove, prima per Madame e poi per Fedez, la Oxa è finita al centro delle polemiche. Senza considerare l'esorbitante cachet che Anna Oxa avrebbe chiesto per rilasciare l'intervista.

Heather Parisi, le parole sulla figlia e Ultimo

Tra i momenti peggiori dell'ultima stagione di Belve, c'è anche l'intervista di Heather Parisi e non solo perché la chiacchierata si è conclusa con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, intervenuto in studio per esigere un pagamento dovuto dalla ballerina a Lucio Presta. Durante l'intervista Heather Parisi ha evitato di rispondere a più di un quesito, trincerandosi dietro al fatto di non volere dare adito ai pettegolezzi. Tra un "no comment" e uno "non saprei", la showgirl ha fatto indispettire anche la figlia Jacqueline Luna, facendo finta di non conoscere il suo fidanzato, il cantante Ultimo ("Ultimo non so chi sia"), quando la Fagnani le ha chiesto come si sentisse a essere sua suocera.

Giacomo Urtis, la paghetta e i "regali"