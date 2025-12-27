Perdere grasso addominale dopo i 30 anni: 4 regole d'oro dell'esperto

Dopo i 30 anni perdere peso risulta più complesso, in particolare quello della zona addominale. Con l'avanzare degli anni il metabolismo tende a rallentare, il corpo brucia un numero minore di calorie con il rischio di accumulare peso e grasso corporeo. Non solo, anche gli ormoni e lo stress possono causare l'aumento di peso che, spesso, si deposita proprio nella zona dell'addome e del girovita.

Non sempre la responsabilità è da imputare all'eccesso di cibo, ma a un insieme di fattori che concorrono per rendere più ostico il dimagrimento. Per invertire la rotta di questo processo esistono quattro regole da trasformare in abitudini quotidiane. Scopriamo di cosa di tratta e cosa dice l'esperto.

Grasso addominale, perché dopo i 30 anni è più complicato smaltirlo

Dopo il giro di boa dei 30 anni il corpo sembra rispondere più svogliatamente agli stimoli, e dimagrire diventa via via più complicato. Una problematica che potrebbe non sembrare così urgente, vista la giovane età, ma che se viene trascurata può trasformarsi rapidamente in grasso addominale difficile da smaltire. Non certo una notizia entusiasmante vista la concomitanza delle feste, e la voglia di cedere a qualche ghiottoneria in più.

Una situazione che non andrebbe sottovalutata ma che, se affrontata nel modo giusto, può migliorare permettendoci di mantenere il peso forma. Prima di conoscere le soluzioni è fondamentale comprendere le cause di questa situazione, ovvero perché il corpo dopo i 30 anni accumula grasso in modo più facile. Eccole di seguito:

variazioni nei livelli ormonali , un calo del progesterone e di estrogeni può favorire un accumulo di grasso addominale ma anche agevolare la ritenzione idrica;

, un calo del progesterone e di estrogeni può favorire un accumulo di grasso addominale ma anche agevolare la ritenzione idrica; massa muscolare , con gli anni tende a diminuire e questo incide sulla capacità di bruciare le calorie a riposo. In particolare se si conduce una vita sedentaria;

, con gli anni tende a diminuire e questo incide sulla capacità di bruciare le calorie a riposo. In particolare se si conduce una vita sedentaria; abitudini e stile di vita , una vita frenetica e ricca di impegni limita la possibilità di dedicare del tempo all'attività fisica. In tandem con una dieta non bilanciata e ricca di cibi pieni di grassi e zuccheri;

, una vita frenetica e ricca di impegni limita la possibilità di dedicare del tempo all'attività fisica. In tandem con una dieta non bilanciata e ricca di cibi pieni di grassi e zuccheri; sensibilità all'insulina , con gli anni tende a diminuire ovvero l'assunzione della stessa quantità di carboidrati con il tempo favorisce picchi glicemici maggiori;

, con gli anni tende a diminuire ovvero l'assunzione della stessa quantità di carboidrati con il tempo favorisce maggiori; stress e cortisolo , una quotidianità ricca di incombenze e stress può aumentare i livelli di cortisolo e di conseguenza il deposito di grasso nell'area dell'addome;

, una quotidianità ricca di incombenze e stress può aumentare i livelli di cortisolo e di conseguenza il deposito di grasso nell'area dell'addome; genetica ed età, nel primo caso vi è una predisposizione all'accumulo di grasso mentre con l'avanzare degli anni, ovvero con l'invecchiamento, si ha un aumento della produzione di cellule adipose.

4 regole per ridurre il grasso addominale, cosa dice l'esperto

Per perdere peso in modo sano, per ridurre il grasso che limita il girovita, non esiste un'unica soluzione ma un insieme di scelte che creano un percorso salutare. Il gastroenterologo californiano dottor Saurabh Sethi, formatosi presso l'AIIMS, le università di Harvard e Stanford, è certo del fatto che dopo i 30 anni il nostro corpo subisce una serie di cambiamenti fisiologici che portano a risposte differenti rispetto a una serie di abitudini consolidate. Ad esempio il classico sgarro alimentare ha un impatto maggiore rispetto a prima. Per contrastare questa condizione e ridurre il grasso addominale, suggerisce 4 regole d'oro da seguire con costanza:

Aumento del consumo di proteine, non solo saziano ma consentono di mantenere costante la massa muscolare. La quantità giusta? Il corpo necessita di circa 1,2-1,6 grammi di proteine ​​per chilogrammo di peso corporeo al giorno; Allenamento di forza, eseguire esercizi con pesi, manubri e bilancieri aiuta ad aumentare la massa muscolare. Basta praticarli due o tre volte la settimana, così da favorire un aumento del tasso metabolico a riposo, cioè le calorie consumate in completo riposo; Camminare ogni giorno, aumentare il numero dei passi così da favorire il dispendio calorico, riducendo l'infiammazione per migliorare anche la sensibilità insulinica; Proteggere il sonno, con un valido riposo pari a 7- 8 ore così da limitare lo stress e ridurre gli ormoni della fame.

Come suggerisce l'esperto queste semplici quattro regole possono trasformarsi in abitudini quotidiane, da seguire

facilmente in abbinamento con una dieta sana e bilanciata ricca di frutta e verdura. Il modo più facile e sano per preservare la salute e il, allontanando la problematica del grasso addominale.