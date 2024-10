10 minuti al giorno per calmare l'ansia: cos'è e come praticare lo slow morning

Ascolta ora 00:00 00:00

In questa era frenetica e caotica prendersi un po’ di tempo per sé stessi è considerato un vero lusso ma è possibile grazie allo slow morning.

È un trend che sta sempre più dilagando e che è stato lanciato sui social network. Celebra una vera e propria riappropriazione di un tempo di qualità grazie al quale svegliarsi al mattino con più energia e vitalità.

Permette di contrastare l’ansia che si ha appena svegli legata alle liste di cose da fare durante il corso della propria giornata. È valida anche per sconfiggere la famigerata FoMo, ossia la paura di non riuscire a fare tutto ciò che vorremmo fare e quindi di perdersi qualcosa tanto da esserne tagliati fuori.

Che cos’è la tendenza dello slow morning

Lo slow morning è una pratica di benessere e relax che ci concediamo al mattino prendendoci cura di noi stessi e focalizzando l’attenzione su ciò che ci fa stare davvero bene. Si concretizza dedicandoci appena svegli ad attività specifiche che ci permettono di rilassarci, farci stare bene e soprattutto di rallentare.

Ognuno può scegliere specifiche attività che permettono di dedicarci unicamente alla cura di sé e della propria anima, quelle che spesso si tende a procrastinare perché durante la giornata non abbiamo tempo o perché ci ostiniamo a credere che non abbiano importanza. Grazie a questa pratica è possibile entrare in connessione con sé stessi e stabilire delle priorità di vita che permettono di affrontare la propria esistenza con più energia, ottimismo, autostima, senso di autoefficacia e gratitudine nei confronti di sé stessi e della vita in genere. Cominciare la giornata in questo modo rende più performanti.

I benefici dello slow morning: contro stress e ansia

Lo slow morning infatti aiuta a calmare il sistema nervoso. Ci insegna a gestire le proprie emozioni, soprattutto quelle negative. Diventa anche un modo per stimolare la creatività e concentrarsi su passioni che si tende ad accantonare ma che permettono di esprimere al meglio sé stessi liberando energie vitali che svolgono un ruolo positivo anche nello svolgimento nel corso della propria giornata di altre attività, doveri e responsabilità che riguardano il mondo del lavoro o la famiglia.

È un ottimo modo per contrastare lo stress in vista di un impegno importante. Inoltre fa vivere la “dimensione del qui e ora” focalizzandoci su ciò che facciamo, nel momento stesso che stiamo vivendo, lontani da distrazioni di ogni tipo come quelle legate alle notifiche del cellulare.

Come praticare lo slow morning: bastano 10 minuti

Per praticare al meglio lo slow morning occorre dedicare un po’ di tempo per sé stessi appena svegli. Bastano anche dieci minuti ma di qualità. Innanzitutto il risveglio deve essere graduale. Durante il tempo che ci concediamo occorre tenere lontano lo smartphone.

Questo tempo può essere adatto per preparare la colazione con calma o per meditare praticando la respirazione profonda che aiuta a scacciare via le tensioni e a focalizzare l’attenzione su ciò che si sta facendo scacciando via i pensieri disturbanti. Ci si può concedere una passeggiata all’aria aperta per rigenerare la mente e il corpo. Oppure si può scrivere un diario sul quale annotare i propri pensieri, emozioni, stati d’animo, desideri, sogni entrando in connessione con la parte più autentica di sé stessi.

Ognuno ha il

suo modo privilegiato per praticare lo slow morning. L’importante è scegliere di dedicare quel tempo che ci si concede svolgendo qualcosa che ci fa star bene e farlo cone in piena tranquillità.