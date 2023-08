Over 60, 5 idee per festeggiare il Ferragosto in totale relax e divertimento

Musica, cibo, concerti ma anche bancarelle e divertimento, Ferragosto è alle porte: è tempo di festeggiare. Non solo la classica rimpatriata o la più amata grigliata tra amici e parenti, ma anche tante opportunità di svago grazie alle mini gite fuori zona. Per non parlare dell'occasione unica di visitare musei, luoghi d'arte, chiese e aree di interesse culturale, il tutto magari sfruttando convenzioni e sconti.

Un appuntamento interessante anche per gli over 60, sempre pronti a festeggiare in allegria e a scoprire luoghi nuovi. Ma anche per staccare la spina dalla routine di sempre e per affrontare nuove oppurtunità di svago, magari organizzate dal comune di appartenenza o presso il luogo delle ferie. Tra tutte ecco 5 idee perfette per gli over 60 e per festeggiare Ferragosto.

Sagre e feste di zona

Per chi si trova in vacanza le opportunità legate al divertimento si moltiplicano e diversificano, a partire dagli eventi della tradizione e alle sagre. Che siano luoghi di mare o montagna è facile trovare lo spunto giusto per festeggiare il Ferragosto, partendo dalle celebrazioni e dai riti religiosi con processioni e festeggiamenti unici. Le tradizioni del luogo spesso caratterizzano l'evento stesso, con tanto di rituali affascinanti che prevedono anche il trasporto della statua della Madonna per le vie del borgo o della cittadina. In alcuni casi l'evento si può celebrare in mare oppure attraveso percorsi di montagna, utili a raggiungere il posto dove avrà luogo il rito religioso. Ma Ferragosto è legato anche alla presenza di feste, concerti, serate danzanti, balli sulla spiaggia e di innumerevoli sagre locali. L'occasione perfetta per degustare prodotti unici preparati ancora secondo le procedure più antiche della tradizione. Piatti e proposte enogastronomiche saporite, genuine, semplici, che consentono un viaggio sensoriale davvero caratteristico. Gli eventi culinari permettono di riscoprire anche il luogo di appartenenza, offrendo così la possibilità di effettuare una gita in zona ammirando realtà vicine ma non per questo meno affascinanti.

Ferragosto in trattoria

Vacanze finite o agli sgoccioli? Niente paura perché si può sempre festeggiare prenotando un pranzo presso il ristorante o la trattoria di zona, scegliendo tra le proposte più invitanti. Da tempo gli esercizi commerciali sfruttano la data di Ferragosto per preparare menu tematici e dedicati all'evento, evitando così la chiusura estiva ma ampliando l'offerta delle proposte in fatto di location. La trattoria è una meta interessante, meglio ancora se collocata all'interno di un borgo caratteristico o in una zona nuova da visitare. Le più interessanti sono quelle di paese, dove la cucina genuina ha sempre la meglio per una qualità-prezzo interessante. Mangiare bene spendendo poco è l'imperativo di Ferragosto, meglio ancora se in compagnia di amici e parenti per una rimpatriata estiva di tutto relax.

Gita fuoriporta

Gli over appassionati di escursioni potranno sfruttare il mini ponte di Ferragosto per una gita fuoriporta, per una breve vacanza in qualche area di interesse facilmente raggiungibile. Che sia il classico picnic all'aperto, con tanto di pranzo al sacco, o un giro presso le città d'arte più vicine ecco che Ferragosto si trasforma in un momento di svago davvero unico. Basta programmare la partenza in modo intelligente così da evitare il traffico della giornata, eludendo anche le aree più affollate. Una gita al mare oppure una passeggiata in montagna, o anche una pedalata lungo il lago di zona o il fiume più vicino: ciò che conta è attrezzarsi nel modo giusto. Partendo dall'abbigliamento che dovrà risultare comodo, fresco ma anche pratico in particolare per chi vuole fare un po' di trekking in montagna. Corredando il tutto con uno zaino contenente una borraccia d'acqua fresca, panini e snack per la sosta, una comoda mappa, crema solare e un cappellino per il sole. Gita fuoriporta si, ma in sicurezza.

La classica grigliata di Ferragosto

È un appuntamento tipico del 15 di agosto ovvero la classica grigliata all'aperto, un rituale imperdibile che negli anni è diventato momento collettivo. La grigliata da preparare con cura in giardino o, se possibile, sulla terrazza della propria abitazione ma che trova libero sfogo anche nelle piazze e nei rioni di zona. Bastano pochi ingredienti: invitare un po' di parenti e amici, preparare una tavolata con bevande fresche, carne, pesce e verdure da cucinare, un po' di musica e la carbonella giusta per la griglia. Organizzare una grigliata è la soluzione migliore per gli over appassionati di convivialità, che adorano trascorrere del tempo di qualità in compagnia della famiglia e dei nipoti o degli amici più cari. Ma anche l'opportunità per partecipare a qualche sagra di zona, dove sedersi a tavola e gustare qualche preparazione golosa godendo del fresco della sera.

Solidarietà ed eventi di zona

L'aiuto verso gli altri è un argomento centrale nella vita degli over più dinamici, in particolare durante le feste più importanti come quella di Ferragosto. Sono tanti gli appuntamenti solidali che si rinnovano di anno in anno, come i pranzi e le cene organizzate dalle associazioni religiose o dalle comunità di sostegno. Vere e proprie feste solidali dove è facile prendervi parte per offrire sostegno nel servire ai tavoli, preparare il cibo, distribuire abiti e prodotti di prima necessità. Oltre a effettuare consegne a casa per dare sostegno agli anziani meno autonomi oppure distribuendo pasti ai senzatetto di zona, o coinvolgendoli in qualche festa di quartiere. Ma anche la classica cocomerata di Ferragosto dove condividere succose fette d'anguria, chiacchere e un po' di serenità, ammirando insieme i fuochi d'artificio di metà agosto.

