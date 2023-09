Over 60 e benessere, scopri i cibi che è bene evitare la sera

L'alimentazione corretta e l'attività fisica sono gli alleati perfetti per agevolare una vita equilibrata e in salute, in particolare per la categoria over. I cibi che assumiamo rivestono un ruolo fondamentale per il sostentamento e la ricarica energetica quotidiana, anche quella mentale. Per questo è molto importante sceglierli con cura, specialmente dopo i 60 anni prestando particolare attenzione a cosa disporre nel piatto per la cena.

Mangiare in modo corretto, e magari leggero, agevola il processo digestivo oltre a favorire un sonno ristoratore e benefico, per una migliore qualità della vita e un valido controllo del peso. Ecco perché è importante prestare attenzione alla scelta del cibo, suddividendo i pasti in modo regolare ed evitando alcuni prodotti durante il momento serale. Ecco quali sono.

Over 60, quali i cibi da evitare a cena

Per affrontare la giornata con la giusta energia è importante nutrirsi in modo corretto, specialmente dopo i 60 anni quando la digestione deve contare su maggiori attenzioni e il metabolismo rallenta. Per evitare di accumulare peso è bene abbracciare uno stile alimentare nutriente ed equilibrato evitando tutti quei cibi, in apparenza golosi, ma dannosi per l'organismo. In particolare la sera quando la digestione risulta più complessa, è giusto non appesantirla con prodotti troppo elaborati che danneggiano anche il riposo notturno. Ecco quali sono i cibi da evitare la sera:

cibi fritti e grassi : per quanto invitante una frittura non è mai la risposta più adatta per soddifare i bisogni alimentari serali. Risulta infatti troppo elaborata da digerire, eccessivamente calorica e unta. Lo stesso discorso vale per i cibi troppo grassi come ad esempio i salumi, la panna da cucina, le carni grasse, gli insaccatti, il burro e i condimenti più calorici e i formaggi grassi, che possono incidere sui livelli di colesterolo ma anche sul benessere del fegato ;

Over 60, i prodotti più indicati per una cena sana e bilanciata

Mangiare bene e in modo nutriente è importante, in particolare a 60 anni quando l'organismo si trova a fare i conti con una digestione più lenta. Abbracciare uno stile di vita sano è sempre la scelta migliore, non solo evitando fumo e stress, ma anche praticando del sano movimento e scegliendo cibi adeguati al proprio organismo: sia per prevenire le patologie tipiche dell'età sia per gestirle anche grazie alle cure più adatte, suggerite dal professionista di fiducia.

Ecco perché l'alimentazione deve adeguarsi a questo importante momento di passaggio divenendo elemento di supporto per la salute. Bisogna partire dalla suddivisione dei pasti in 5 appuntamenti giornalieri, così da ridistribuire le calorie e i nutrienti durante la giornata. Si può inoltre chiedere supporto a un esperto, come ad esempio un nutrizionista, che potrà definire i quantitativi e i prodotti più adatti in base alla singola necessità.

Per quanto riguarda il pasto serale è fondamentale che risulti leggero e ben bilanciato, evitando i prodotti elencati in precedenza e preferendo sempre un alimento leggero, nutriente, facile da digerire, condito con un filo d'olio d'oliva o con spezie ed erbe aromatiche da affiancare a una verdura o un contorno sano ma non eccessivamente calorico. Importante spazio va lasciato inoltre alle fibre che aiutano ad aumentare il senso di sazietà, e a velocizzare la digestione. Si può poi concludere la serata con una tisana magari digestiva per agevolare anche un buon relax notturno.