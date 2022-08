Rassodare le braccia a 60 anni

Mantenersi in forma con esercizi, workout e attrezzi mirati è una prerogativa importante, anche a 60 anni, una scelta perfetta per la salute e la tonicità del corpo. In particolare per quelle zone che tendono a lasciarsi andare con maggiore facilità, come ad esempio le braccia. La forza di gravità, in tandem con una scarsa attività fisica, incidono in modo preponderante.

Correre ai ripari è necessario, meglio se con il giusto supporto tecnico per ottenere braccia rassodate. È importante avviare un percorso quotidiano fatto di esercizi e movimenti specifici, non aggressivi, in grado di rimodellare l'aspetto delle braccia e della stessa pelle.

Manubri in neoprene

Versatili e comodi ecco i manubri in neoprene della Proiron, con finitura antiscivolo e impugnatura comoda. Due pesi disponibili in svariate colorazioni, da utilizzare all'interno di esercizi utili per tonificare le braccia, modellando i muscoli, migliorando l'elasticità dell'area in questione, facilitando i movimenti e bruciando le calorie di troppo. Il peso dell'articolo può variare, così da migliorare le prestazioni ginniche. Sono disponibili nel formato 1-3 kg, per workout di base, 3-10 kg per esercizi di livello avanzato.

Fascia elastica

Perfetta per varie tipologie sportive, dallo yoga al pilates alla fisioterapia riabilitativa, ecco la fascia elasticizzata della Coresteady. Realizzata in lattice naturale offre cinque livelli di resistenza, in base al colore, perfetti per migliorare e aumentare la resistenza, la forza e la flessibilità. Per un allenamento con controllo sicuro del movimento, un vantaggio anche per la ginnastica riabilitativa. Qualitativamente ristenti, versatili, durature, le fasce elasticizzate si possono utilizzare ovunque, anche in vacanza.

Tappetino da fitness

Il tappetino della #DoYourFitness in schiuma morbida ed extra spessa, dal comodo formato di 183 x 61 x 1,5 cm. L'ideale per chi pratica yoga, pilates, meditazione, danza, allenamento muscolare o workout casalinghi, è antiscivolo, resistente e privo di sostanze tossiche. Protegge il corpo durante gli esercizi a terra e si pulisce facilmente con l'ausilio di una spazzola a setole morbide o con un panno umido.

Palla da ginnastica

Presente in svariate colorazioni la palla da ginnastica, da 25 centimetri di diametro, è realizzata in materiale morbido ma anche resistente. Leggera, maneggevole è un attrezzo perfetto per tonificare le braccia, utilissima anche per chi ama lo yoga, il pilates e affronta esercizi di riabilitazione. Molto maneggevole presenta una comoda valvola utile per gonfiare e sgonfiare l'articolo, in modo rapido e veloce.