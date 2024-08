Kate torna in pubblico. A messa con la royal family mentre è in vacanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton è tornata in pubblico per la terza volta dopo l’annuncio della diagnosi di cancro. Lo scorso 25 agosto la principessa del Galles è stata fotografata all’arrivo in chiesa a Balmoral, insieme al principe William. Ogni nuova immagine della futura sovrana, ogni appuntamento pubblico a cui prende parte viene interpretato dai britannici e da tutti quelli che seguono le vicende della royal family come un segnale di miglioramento, un incoraggiante passo avanti verso la guarigione e la ripresa, a tutti gli effetti, dei doveri reali.

In chiesa a Crathie Kirk

L’estate 2024 ha visto un timido, parziale ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo il discorso in cui ha annunciato la sua malattia, il 22 marzo 2024. Lo scorso 15 giugno la principessa ha partecipato alla cerimonia del Trooping The Colour e il 14 luglio ha presenziato alla finale del torneo di Wimbledon.

In entrambi gli appuntamenti abbiamo visto Kate sorridente, di buon umore, anche se molto dimagrita, probabilmente a causa della chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo. Il 25 agosto 2024, come ha riportato il Daily Mail, la futura sovrana d’Inghilterra è stata vista di nuovo in pubblico a Balmoral, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia, ospite di Carlo III.

Kate era su una Land Rover con William alla guida e il principe George seduto sul sedile posteriore. La famiglia era diretta alla chiesa scozzese di Crathie Kirk per la messa domenicale. Ai tabloid non è sfuggito il sorriso apparentemente rilassato della principessa, intenta a chiacchierare con il marito. Per la sua nuova uscita pubblica, inoltre, Kate ha indossato un cappotto beige con disegno tartan di Holland Cooper e un cappello con le piume firmato Hicks & Brown. Stesso outfit, ci ricorda ancora il Daily Mail, visto il 28 agosto 2023, sempre per la funzione religiosa a Crathie Kirk.

William, Kate e George non erano soli: su un’altra auto sono arrivati Carlo III e la regina Camilla. Il Re ha sfoggiato il kilt, abbinandolo a una giacca grigia e la consorte un completo verde con risvolto in tartan. Ad accompagnare i sovrani ei principi c’erano anche i duchi di Edimburgo, il principe Edoardo e Sophie, il figlio James Wessex e Tim Laurence, marito della principessa Anna.

Un ritorno graduale

Le foto di Kate Middleton serena nonostante la complicata situazione che sta affrontando sono una ventata d’ottimismo per l’opinione pubblica internazionale. Secondo il Daily Mail queste, seppur rare, uscite della principessa rappresenterebbero “un lento e graduale ritorno alla vita pubblica”. Una data precisa per un completo, effettivo rientro al lavoro, però, ancora non c’è. Stando alle ultime indiscrezioni l’attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga.

Gli insider hanno rivelato al tabloid che la chemioterapia potrebbe continuare per tutta l’estate e “probabilmente oltre”. La totale ripresa dovrebbe richiedere ancora “molti mesi a venire” e proseguire anche per il periodo immediatamente successivo alla fine delle cure.

“Ancora non ci siamo” , ha dichiarato una fonte interpellata sul futuro ritorno ai doveri ufficiali della principessa. Poi riferendosi al messaggio inviato da Kate il 14 giugno 2024, ha aggiunto: “L’ultima volta che l’abbiamo sentita, prima del Trooping The Colour, [Kate] ha detto che la terapia sarebbe andata avanti durante l’estate ed è ciò che sta accadendo. È stato un periodo difficile, un anno davvero complicato per tutta la famiglia. E come lei stessa ha detto, non è ancora fuori pericolo”.

L’insider ha poi concluso: “Nessuno darà una tempistica per il suo ritorno” . Del resto la principessa del Galles sta combattendo la battaglia della sua vita e sarebbe impossibile, oltre che ingiusto, voler affrettare i tempi.

“Non penso che le persone comprendano cosa ha passato dietro le quinte e per quanto a lungo, molto più a lungo di quanto chiunque possa davvero capire”,

“[Kate] è una donna incredibilmente forte, ma ha davvero sofferto molto. Il trattamento e la guarigione sono ancora una priorità e proseguiranno per molto tempo ancora”.

ha detto un’altra fonte al Daily Mail.