Chiara Ferragni, Elodie, Bruganelli, Icardi, Totti: i 12 gossip più chiacchierati del 2024

Come già lo era stato l’anno passato anche il 2024 è stato un anno intenso per la cronaca rosa. Dodici mesi di fatti piccanti, divorzi, polemiche, gravidanze e liti furiose che hanno visto protagonisti molti personaggi famosi. Ecco, dunque, il riassunto degli ultimi dodici mesi con i gossip più chiacchierati mese per mese per salutare il 2024 con leggerezza.

Gennaio - Cristiano Iovino rompe il silenzio sul flirt con Ilary Blasi

Mentre Chiara Nasti annuncia la seconda gravidanza e Belen "conferma" la liaison tra l'ex marito e Alessia Marcuzzi, Cristiano Iovino - l'uomo con il quale Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti - rilascia un'intervista clamorosa, confermando la " frequentazione intima " avuta con la conduttrice. Nell'intervista il personal trainer romano smentisce la narrazione fatta da Ilary nel docufilm "Unica", nel quale Blasi aveva rivelato di avere preso solo un caffè con Iovino, e racconta la sua verità: " Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Ci vedevamo principalmente a casa mia. mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere". L'intervista è un vero e proprio boomerang per Ilary, che sceglie di non commentare ma Totti ne approfitta per citare in tribunale Iovino come testimone.

Febbraio - Diletta Leotta e Loris Karius annunciano le nozze

Mentre l'ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, annuncia di essere in attesa di un figlio dal compagno William Djoko e Matteo Berrettini e Melissa Satta comunicano la fine della loro relazione, Diletta Leotta annuncia le sue nozze con Loris Karius. L'inviata sportiva di Dazn sceglie Instagram per condividere la notizia con i suoi fan: " Vi devo dire una cosa... I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! ". A suggellare la promessa c'è un anello da migliaia di euro, che spicca all'anulare sinistro di Diletta, che il 22 giugno 2024 sposa il portiere tedesco Loris Karius sull'isola di Vulcano.

Marzo - Hunziker, Ferragnez e Tiziano Ferro divorziano

Marzo 2024 è il mese degli addii definitivi. Prima Fedez e Chiara Ferragni poi Michelle Hunziker e infine Tiziano Ferro annunciano pubblicamente di essersi lasciati. La crisi dei Ferragnez è nell'aria da tempo ma diventa definitiva quando Fedez lascia l'appartamento di City Life, dove si è da poco trasferito con la famiglia. Tra il rapper e l'ex moglie comincia un braccio di ferro estenuante che si ripercuote anche sulla vita dei figli, che spariscono dai social network. Mentre la coppia sceglie di non fare alcun annuncio pubblico - come Michelle Hunziker - Tiziano Ferro opta per diffondere un comunicato ufficiale affidato ai social per rendere pubblica la separazione da Victor Allen: " È andata così. 25/6/19 - 15/3/24. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza ".

Aprile - Elodie e Andrea Iannone, esplode la polemica per le foto hot

Mentre Fedez viene paparazzato in discoteca con una misteriosa ragazza e Arisa confessa di avere ricevuto oltre mille proposte di matrimonio grazie al suo appello sui social, Elodie scatena l'ennesima polemica con alcuni scatti hot pubblicati su Instagram. Dopo il Gran Premio di Catalogna, dove Iannone si è piazzato secondo, Elodie e il fidanzato si sono concessi una fuga romantica e su Instagram pubblicano la foto di un bacio in piscina completamente nudi. Non è la prima volta che la cantante romana infiamma il web con foto audaci, ma questa volta la presenza di Andrea Iannone alimenta la polemica e gli hater si scatenano: " Nuda come di consueto... ma perché devi sempre mostrarti così ". E in rete la polemica tiene banco per giorni.

Maggio - Sonia Bruganelli innamorata di Angelo Madonia

Mentre Fabrizio Corona e Sara Barbieri annunciano la gravidanza e Belen Rodriguez esce allo scoperto con il nuovo amore Angelo Galvano, Sonia Bruganelli volta pagina. Superata la separazione dell'ex marito Paolo Bonolis l'opinionista del Grande Fratello Vip viene paparazzata con il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, il ballerino professionista di Ballando con le stelle ed ex fidanzato di Ema Stoccolma. A fare lo scoop è il settimanale Chi che pubblica le prime foto della coppia mano nella mano alla mostra "Iconize" di Stefano Mezzaroma. Gli sguardi di intesa, gli abbracci e i baci confermano che tra l'imprenditrice e il danzatore siciliano è amore nonostante i dieci anni differenza.

Giugno - Rissa al ristorante, matrimonio finito tra Ramazzotti e Virzì

Mentre Paolo Bonolis confessa perché è finita con Sonia Bruganelli e Anna Tatangelo svela di essere tornata single, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì finiscono al centro della cronaca rosa per una rissa fuori da un locale in centro a Roma. L'incontro casuale, avvenuto all'Aventino tra il regista e l'ex moglie, rispettivamente in compagnia della figlia e del nuovo fidanzato, si trasforma ben presto in una lite con insulti, accuse e lanci di piatti, il tutto sotto l'occhio sbigottito di clienti e turisti. Se c'erano dubbi sulla fine del loro matrimonio, l'episodio chiarisce che i due sono ai ferri corti. Il fattaccio finisce sulle prime pagine dei quotidiani e dei siti di informazioni e persino sul tavolo dei giudici del tribunale di Roma, che mesi dopo archiviano la pratica a seguito della denuncia ritirata da Virzì e successivamente anche da Micaela Ramacciotti.

Luglio - Wanda Nara e Mauro Icardi annunciano la separazione

Mentre Arisa esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Walter Ricci e l'ex miss Italia Carolina Stramare annuncia la gravidanza, Wanda Nara e Mauro Icardi si dicono definitivamente addio. Dopo mesi di tira e molla, allontanamenti e ritorni di fiamma il calciatore e l'imprenditrice argentina firmano i documenti per la separazione. L'avvocato della coppia, Ana Rosenberg, conferma che Maurito e Wanda hanno intrapreso strade differenti e l'argentina, dal canto suo, avalla le parole del suo legale, rilasciando una dichiarazione alla tv argentina: " Sono separata ma per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta". L'addio è tutt'altro che pacifico però e nei mesi seguenti tra i due ex comincia una vera e propria guerra a colpi di accuse e denunce.

Agosto - Alvaro Morata e Alice Campello addio

Mentre Stefano De Martino riceve il testimone da Amadeus per condurre Affari tuoi, Alice Campello e Alvaro Morata annunciano la separazione. L'ex calciatore juventino e l'influencer affidano ai social network un comunicato stampa per spiegare i motivi della fine del loro matrimonio: " Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l'un l'altra tantissimo. È una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia ". La notizia coglie di sorpresa i fan e gli addetti ai lavori che fino a poche settimane prima dell'annuncio li avevano visti felici e sorridenti. Proprio per questo la coppia finisce al centro delle critiche e prima Morata poi l'ex moglie sono costretti a giustificarsi sempre sui social, chiedendo rispetto per la fine del loro matrimonio.

Settembre - Taylor Mega conferma il flirt con Fedez

Mentre Simona Guatieri annuncia il divorzio da Keita Balde e Asia Argento viene paparazzata con Rosa Chemical, Fabrizio Corona fa trapelare la notizia del flirt tra Taylor Mega e Fedez. Il rapper e l'influencer sono protagonisti della cronaca rosa per avere collaborato nel brano "L'infanzia difficile di un benestante" nel dissing con Tony Effe e il pettegolezzo di Corona li riporta al centro dell'attenzione. Ma invece di smentire la notizia Taylor Mega la conferma ai microfoni di Striscia la notizia, quando Valerio Staffelli la intercetta per consegnarle il tapiro d'oro: " Una storia con Fedez? Sì, anche se forse 'storia' è esagerato ". Poche settimane più tardi, ospite del podcast Gurulandia, Taylor aggiunge: " So che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso ".

Ottobre - Francesco Totti e lo scandalo Maria Luisa Iacobelli

Mentre Elisabetta Gregoraci annuncia di essere tornata single e Wanda Nara si fa vedere con il suo giovanissimo fidanzato, il rapper L-Gante, Francesco Totti torna alla ribalta della cronaca scandalistica per il flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. A fare lo scoop è il settimanale Gente che pubblica le foto, che documentano l'incontro privato avvenuto tra il Pupone e Marialuisa. Proprio quest'ultima, interpellata dalla rivista, conferma la liaison: " Io dico no comment, ma due più due fa quattro. Se ci sono le foto è evidente, ma due più due fa sempre quattro ". Totti finisce al centro di un mezzo scandalo ma vola a Miami con la fidanzata Noemi Bocchi prendendo le distanze dai gossip, che si spengono nel giro di pochi giorni.

Novembre - Alessandro Basciano viene arrestato per stalking nei confronti di Sophie Codegoni

Mentre Chiara Ferragni fa parlare di sé per la nuova frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera e Angelo Madonia viene licenziato da Ballando con le stelle, l’ex gieffino Alessandro Basciano viene arrestato per atti persecutori. A denunciare il deejay è stata l’ex compagna Sophie dalla quale Alessandro ha avuto una bambina, Celine. Le accuse che l’influencer muove all’ex fidanzato sono pesantissime “condotta pervasiva, controllante e violenta" dettata da una "ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna" si legge nelle carte giudiziarie, dove si riferisce anche che Basciano ha “aggredito fisicamente l'amico della vittima, nonché minacciato di morte l’ex compagna, mostrando una completa mancanza di capacità di autocontrollo”. Basciano viene trasferito nel carcere di San Vittore dove trascorre ventiquattrore prima di essere rilasciato.

Dicembre - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera escono allo scoperto

Mentre Lazza e Greta Orsingher annunciano la nascita del figlio Noah, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ufficializzano la loro relazione. Da settimane le riviste scandalistiche inseguono la coppia, pubblicando scatti rubati e dichiarazioni di fonti vicine a entrambi, che parlano di un coinvolgimento profondo tra loro.

Ma a fare uscire allo scoperto l'influencer e il manager di Pirelli sono i fotografi del settimanale Chi, che li immortalano durante un weekend romantico a Roma. Le foto che ritraggono la coppia mano nella mano sorridente davanti agli obiettivi dei paparazzi non lasciano dubbi: Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sono una coppia.