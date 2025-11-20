Black Friday, i prodotti tech da tenere d'occhio

Ci siamo, anche per il 2025 il Black Friday è arrivato. In questi mesi sono diversi i dispositivi provati dalla redazione de ilGiornale.it e che nei prossimi giorni potrebbero finire in promozione. Ecco quindi una guida agli acquisti con quelli che ci hanno convinto di più.

Gli smartphone

- Oppo Find X9 e Find X9 Pro

- Motorola Edge 70

- Google Pixel 10 Pro

- RedMagic 11 Pro

- Honor Magic V5

I wearable

- Huawei Watch Ultimate 2

- Huawei Watch Gt 6

- Huawei Watch 5

- Huawei Watch Fit 4

- RingConn Gen 2

Le cuffie

- Moto Buds Loop

- Nothing Ear (3)

I robot aspirapolvere

- Roborock Saros 10R

- Roborock QV 35A

- Roborock Q7 L5+

- Eureka J15 Max Ultra

- Dreame X50 Ultra Complete e Master

- Lefant M3

- Narwal Freo Z10 Ultra

Gli aspirapolveri e le scope wet&dry

- Roborock F25 LT

- Eureka AK10 Pro

- Rowenta X-Force Flex 14.80

L'intrattenimento

- La tv Haier C95 OLED

- ROG Xbox Ally

- L'e-bike Engwe Mapfour N1 Pro

- Il lettore ebook Boox Go 7 Gen II