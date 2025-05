La famiglia Cappa, gli amici di Marco Poggi: tutti i nuovi (e vecchi) protagonisti nel caso Garlasco

Il delitto di Garlasco è sicuramente uno tra i fatti di cronaca che nel nuovo millennio ha scosso l’Italia. Nel 2007, anno in cui è avvenuto, e successivamente, si è parlato di diverse piste, tra cui il satanismo e il ricatto sessuale, ma per capire a fondo bisogna partire dai protagonisti e dai comprimari del caso, a cominciare da Chiara Poggi la vittima, Alberto Stasi il fidanzato condannato a 16 anni, Andrea Sempio il nuovo indagato, oltre che parenti, amici, legali di parte.

Chiara Poggi

Quel 13 agosto 2007, quando fu uccisa nella villetta di Garlasco in cui viveva con i genitori e il fratello minore, Chiara Poggi aveva 26 anni, era laureata in economia e lavorava come impiegata. Mentre il resto della sua famiglia era in vacanza in Trentino, era rimasta a casa per supportare il fidanzato, che stava terminando la sua tesi. Si suppone che conoscesse il suo o i suoi killer: sarebbe andata ad aprire la porta indossando tipici abiti estivi, comodi, casalinghi. Viene raccontata di solito come la bella e brava ragazza della porta accanto. Secondo un’ipotesi da verificare, sarebbe venuta a conoscenza di una presunta vicenda di scandali sessuali al vicino santuario, scandali che sarebbe stata pronta a denunciare.

Alberto Stasi

Alberto Stasi era il fidanzato di Chiara Poggi ed è l’unico condannato per il suo omicidio. Un iter non lineare il suo: dapprima assolto in primo e secondo grado, la Cassazione ha disposto di rifare il processo d’appello, in cui poi è stato condannato a 16 anni - e successivamente la Cassazione ha confermato. Ha 42 anni ed è detenuto nel carcere di Bollate. Si è sempre professato innocente, e parte dell’opinione pubblica crede nella sua estraneità al delitto. Tanto più che gli inquirenti non sono mai riusciti ad attribuirgli un movente.

Andrea Sempio

Andrea Sempio ha oggi 37 anni, ed è un amico “storico” di Marco Poggi, il fratello di Chiara. Lavora in un negozio a Vigevano ed era già stato indagato per l’omicidio, ma la sua posizione era stata archiviata. Attualmente è indagato per omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi: sui margini delle unghie di Chiara Poggi è stato infatti trovato il suo Dna, ma non si sa se sia dovuto a contaminazione - dato che nel 2007, a 19 anni, Sempio frequentava assiduamente la villetta di Garlasco. A lui è stata attribuita anche un’impronta sulla scena del crimine, ma per capire se in effetti sia dirimente, bisognerebbe capire in che epoca sia stata lasciata.

Le gemelle Cappa

Si chiamano Stefania e Paola Cappa le cugine di Chiara Poggi: ieri e oggi sono state accusate mediaticamente da presunti testimoni che avrebbero visto una di loro portare un oggetto metallico e disfarsene in un canale nei pressi della casa della nonna materna. Queste testimonianze non sono state verificate né le due donne sono state mai indagate. Finirono nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica per aver realizzato un fotomontaggio con la cugina: stando a quanto dichiarato da una di loro, sarebbe stato lo zio, ovvero papà Poggi, a chiedere loro di fornire alla stampa un’immagine di Chiara, ma le sole di cui disponevano erano quelle di una vacanza e la cugina era in costume da bagno.

Marco Poggi

Marco Poggi è il fratello di Chiara Poggi, più giovane di lei di 7 anni. All’epoca dell’omicidio era in vacanza in Trentino. Nel suo gruppo di amici varie persone sentite ieri e oggi dagli inquirenti, oltre all’indagato Sempio, suo coetaneo e grande sodale.

Marco Panzarasa

Marco Panzarasa era nel 2007 uno dei più grandi amici di Stasi. Poco prima del delitto, i due erano stati in vacanza insieme a Londra, vacanza cui prese parte anche Chiara Poggi. Lui e Stasi avevano frequentato lo stesso liceo e si sentivano molte volte al giorno. Gli inquirenti hanno chiesto anche il suo Dna, ma pare che l’uomo fosse in Liguria il giorno dell’omicidio.

Roberto Freddi e Mattia Capra

Roberto Freddi e Mattia Capra fanno parte della stessa “comitiva” di amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, ed erano molto intimi con quest’ultimo. Gli inquirenti, nelle nuove indagini, li hanno infatti sentiti e hanno perquisito le loro case, in cerca di indizi ed eventuali prove. Sempio li aveva contattati quel 13 agosto 2007 per informarli della tragedia che aveva coinvolto il comune amico.

Alessandro Biasibetti

L'Osservatore Domenicano

Alessandro Biasibetti è un altro amico dello stesso gruppo di Marco Poggi e Sempio. Ex fidanzato di Angela Taccia, è oggi un frate domenicano. Il giorno del delitto era in Trentino con i Poggi. Avrebbe conosciuto superficialmente Stasi, che faceva l’animatore nell’oratorio da lui frequentato.

Giuseppe Poggi e Rita Preda

Giuseppe Poggi e Rita Preda sono i genitori di Marco e Chiara Poggi. Sono entrambi impiegati e hanno sempre creduto alla colpevolezza di Stasi, condannato in tribunale. Anche papà e mamma Poggi si trovavano in Trentino il giorno dell’omicidio.

Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari

Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari sono invece il papà e la mamma di Andrea Sempio. Il padre ha fornito l’alibi al figlio, mentre la madre avrebbe conservato per sicurezza lo scontrino di un parcheggio di Vigevano dove Sempio ha affermato di aver posteggiato l’auto il 13 agosto 2007: era andato in libreria e l’aveva trovata chiusa. Daniela Ferrari è stata interrogata nelle scorse settimane dagli inquirenti, ma non solo si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ma ha avuto un malore che ha portato all’interruzione dell’incontro con gli investigatori.

Antonio De Rensis

Tra le diverse ragioni per cui parte dell’opinione pubblica crede all’estraneità di Stasi è probabilmente per l’apporto alla difesa dell’avvocato di Antonio De Rensis che, con la collega Giada Bocellari, ha fatto riaprire il caso Garlasco. De Rensis ha un approccio pacato per sostenere le sue tesi: calma, modi educati ed eleganti sono sicuramente la sua cifra stilistica. In passato è stato avvocato anche per il ciclista Marco Pantani.

Angela Taccia

Nel collegio difensivo di Sempio ci sono invece Massimo Lovati e Angela Taccia. Quest’ultima non è solo la legale di Sempio, ma anche una delle amiche della comitiva che da una vita fa parte delle esistenze dello stesso Sempio e di Marco Poggi. Non è raro che difenda il suo assistito anche dagli attacchi mediatici che negli ultimi mesi l’avrebbero costretto perfino a trasferirsi.

Ermanno Cappa

Ermanno Cappa è lo zio paterno - ha sposato la sorella del padre -

di Chiara Poggi, e quindi il padre di Stefania e Paola, le gemelle Cappa . È un avvocato famoso e in quanto tale avrebbe cercato di tutelare le figlie dalla tempesta mediatica che ieri come oggi si è abbattuta anche su di loro.