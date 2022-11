Mondiali Qatar 2022: risultati giorno per giorno

Trentadue nazionali si sfidano negli otto nuovissimi stadi del Qatar, appositamente costruiti per i Mondiali di calcio. Mondiali atipici, dato che per la prima volta nella storia non si giocano d'estate ma ad autunno inoltrato. Gli occhi del mondo sono puntati sul grande circo del pallone, che non smette mai di stupire: basti pensare all'Arabia Saudita che, a sorpresa, ha batuto l'Argentina di Messi. Segui su il Giornale.it tutti i risultati e gli eventi principali di Qatar 2022.

20 novembre

- Cerimonia di apertura

- Partita di esordio: Qatar-Ecuador

21 novembre

- I risultati e le partite della giornata

- L'Inghilterra gioca a tennis con l'Iran: finisce 6-2

- Olanda, buona la prima. Ma che fatica col Senegal

- Baby Weah, gol da grande. Bale rovina la festa Usa

22 novembre

- I risultati e le partite della giornata

- Disastro Argentina, l'Arabia Saudita umilia Messi 2-1

- Troppa Francia per l'Australia: 4-1 per i campioni in carica



23 novembre

- I risultati e le partite della giornata